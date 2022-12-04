В ВСУ рассказали, что Россия перестала запускать иранские дроны из-за морозов

Россия практически перестала запускать иранские дроны-камикадзе Shahed-136, потому что эти беспилотники не выдерживают холодной погоды.



Об этом в эфире национального телемарафона заявил помощник командующего Объединенными силами по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.



«Любые такие летательные аппараты как дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые чувствительны к морозам и погодным условиям. В настоящее время есть только тренировки бомбардировочной авиации, которая перемещается, тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность», — сказал он.



Несмотря на это, по словам Силкина, Россия может продолжать накопление БПЛА и другого оружия.



«К сожалению, у нас нет возможности остановить поставки как дронов, так и бомб для России. Но мы сейчас получаем достаточное количество средств ПВО от западных партнеров. Наши военные учатся управлять этими комплексами, и в настоящее время мы можем говорить, что мы сбиваем около 75−80% воздушных целей. Это очень хорошо», — подчеркнул помощник командующего Объединенными силами.