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Атака «шахидов»: В чем опасность иранских дронов и много ли их у России

Анастасия Кирилова
17 октября 2022, 20:50

Атака «шахидов»: В чем опасность иранских дронов и много ли их у России

Демонстрация работы беспилотников Shahed (Шахид) в Иране в конце 2021 года. Фото: Iran's Military Achievements Media / Twitter Демонстрация работы беспилотников Shahed (Шахид) в Иране в конце 2021 года. Фото: Iran's Military Achievements Media / Twitter

Войска России продолжают наносить ракетные и авиаудары по городам Украины. В том числе дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136 («Шахид-136»), которые не так давно появились на вооружении оккупационной армии.

Откуда летят «шахиды»

Сначала БПЛА замечали в зоне боевых действий. Впервые Вооруженные силы Украины сбили беспилотник 13 сентября недалеко от города Купянск в Харьковской области. Неоднократно ими атаковали Харьков. Затем о «Шахид-136» узнали в южных регионах, Одессе, Николаеве. А также — в Запорожской, Днепропетровской областях.

В начале октября дроны долетели до Белой Церкви. Это первое применение БПЛА на таком дальнем расстоянии от линии фронта (если брать Николаевскую область, более 320 км).



«Официальной информации, откуда они летели, не было, но с учетом тактико-технических характеристик в состоянии преодолеть расстояние более 1 тысяч километров. Можно предположить — летели откуда-то с юга, будь-то временно оккупированный Крым. Возможно — левый берег Херсонской области», — говорит экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По словам Натальи Гуменюк, начальницы объединенного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг», российские служащие используют беспилотники только с подконтрольной им территории, временно оккупированных южных и восточных регионов.

Что являют собой эти дроны-смертники?

Военным уже удалось изучить «начинку» сбитых беспилотников. Весит дрон приблизительно 200 кг и, как отмечается, достаточно примитивен. Звук беспилотника характерный, громкий — словно приближение мотоцикла, скутера. Отсюда — закрепившееся народное название — «мопеды».

  • Боевая часть — около 30-40 кг взрывчатки.
  • Способен преодолевать максимальное расстояние до 1600 км.
  • Высота полета — около 5 км. 
  • Летают на поршневом, бензиновом двигателе.
  • Оснащены устройством самоликвидации, после отстрела боевого запаса сами поражают цель. 
  • Развивают скорость около 180 км/ч.

«Шахид-136» или «Герань-2» — сколько их у РФ

В конце августа стало известно о предоставлении России Ираном партии БПЛА. Официально Тегеран отрицает продажу беспилотников РФ. В сети появилось множество фото обломков с указанием российской маркировки «Герань-2».

Сбитый беспилотник «Шахид-136»/«Герань-2». Фото: Воздушные силы ВСУ

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, – дроны действительно иранские. 

«Хотя иранцы постоянно, еще до начала войны, говорили, что поддерживают суверенитет Украины, и оружия из Ирана не поступит. Но личная договоренность Путина с Рухоллой Хомейни (высший руководитель Ирана с 1979 по 1989 год — ред.) привела к тому, что беспилотники поступили в разобранном виде, а уже собраны в России», — сказал Маломуж в интервью телеканалу Freedom.

Сколько «шахидов» есть у войск РФ точно неизвестно. Ранее сообщалось о количестве 50 штук. Потом — партии количеством 200 экземпляров. Самая распространенная цифра в открытых источниках — несколько сотен или тысяч. Однако эксперты едины во мнении: такое количество БПЛА существенно не повлияет на ход боевых действий.

Возможно ли сбивать дроны-камикадзе и чем

Военный эксперт Сергей Грабский отмечает — ни одна система противовоздушной обороны не способна обеспечить стопроцентную гарантию уничтожения воздушных целей. Поэтому дроны-камикадзе все-таки поражают цели. Прежде всего, представляют угрозу для гражданской инфраструктуры, людей.

«Это опасное оружие для мирного населения. Его надо рассматривать как оружие террора, ведь очевидно, что в силу его простоты и того, что это модель достаточно устаревшая, оно может применяться против статических объектов», — пояснил Грабский.

Сбивать «шахиды» можно всеми доступными средствами ПВО, отмечают представители Командования Воздушных сил ВСУ.

«Это стрелковое оружие, зенитные ракеты, средства радиоэлектронной борьбы. Но, прежде всего, эффективнее всего сбивают эти дроны зенитные ракеты наших Воздушных сил», — говорит спикер Командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Услышали резкий звук — прячьтесь

Поскольку с «шахидами» украинские военные достаточно эффективно справляются на фронте, их стали активнее использовать для атак городов.

В моменты приближения беспилотников людям советуют находиться подальше от объектов критической инфраструктуры, административных зданий, магазинов, торговых центров. При возможности — необходимо спрятаться. Также эксперты акцентируют: не стоит недооценивать опасность Shahed-136, ведь их задача — нанести максимальный вред.

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