У ЗСУ розповіли, що Росія перестала запускати іранські дрони через морози

Росія практично перестала запускати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, бо ці безпілотники не витримують холодної погоди.



Про це в ефірі національного телемарафону заявив помічник командувача Об'єднаних сил зі стратегічних комунікацій Євген Сілкін.



«Будь-які такі літальні апарати як дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, які чутливі до морозів та погодних умов. Нині є лише тренування бомбардувальної авіації, яка переміщується, тренується із дозаправкою у небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність», — сказав він.



Незважаючи на це, за словами Сілкіна, Росія може продовжувати накопичення БПЛА та іншої зброї.



«На жаль, у нас немає можливості зупинити постачання як дронів, так і бомб для Росії. Але ми зараз отримуємо достатню кількість коштів ППО від західних партнерів. Наші військові навчаються керувати цими комплексами, і ми можемо говорити, що ми збиваємо близько 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре», — наголосив помічник командувача Об'єднаних сил.