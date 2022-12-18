Центр Донецка обстреляли снова

Центральная часть Донецка снова была обстреляна сегодня внчнром. Соответствующие видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
По всей видимости, удар был нанесен из РСЗО «Град».
По словам главы оккупационной администрации Алексея Кулемзина, в Ворошиловском районе есть пострадавшие.
Очевидцы сообщают о прилетах во двор дома по улице 50 лет СССР и в крышу дома по проспекту Ватутина с повреждением трубы отопления.
Также в группировке «ДНР» сообщили, что обстрелам подверглись Куйбышевский и Буденновский районы.
Сегодня ранее в Донецке под обстрел дважды попал район вблизи стадиона «Донбасс Арена».