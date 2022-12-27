Вбивство сім'ї з 8 людей: «ДНР» заявила про затримання підозрюваних у Макіївці

В окупованій Росією Макіївці було затримано трьох підозрюваних у вбивстві сім'ї з восьми осіб. Про це повідомляє «МВС» угруповання «ДНР».



За підозрою в скоєнні злочину за «гарячими слідами» затримали трьох раніше засуджених мешканців макіївського мікрорайону «Калининський». Як повідомляється, вони зізналися, «що вчинили злочин із корисливих мотивів, з метою вікрадення автомобіля та цінного майна».



У «МВС» додали, що дії зловмисників підпадають під санкції частини 2 статті 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство двох і більше осіб) і тягнуть за собою максимальну відповідальність у виді вищої міри покарання — довічного ув'язнення.



Російський телеграм-канал «Mash на Донбасі» пише, що вбиті були ромами.



Напередодні ввечері стало відомо про вбивство в Макіївці сім'ї з восьми осіб, включаючи чотирьох дітей. Зловмисники розстріляли родину з автоматів та викрали їхній автомобіль.