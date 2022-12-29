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В районе аэродрома «Энгельс» в Саратовской области России снова взрывы

29 декабря 2022, 11:18

В районе аэродрома «Энгельс» в Саратовской области России снова взрывы

Экстренные службы проверяют сообщения о возможных взрывах районе аэродрома «Энгельс» в Саратовской области России. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО.

«Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 декабря на военном аэродроме «Энгельс» Саратовской области прозвучали взрывы.  В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков «получили смертельные ранения» трое военнослужащих. Утверждается, что самолеты повреждений не получили.

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