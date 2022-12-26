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Минобороны РФ: Сбит украинский беспилотник над аэродромом «Энгельс», погибли трое военных

26 декабря 2022, 08:44

Минобороны РФ: Сбит украинский беспилотник над аэродромом «Энгельс», погибли трое военных

Министерство обороны России подтвердило сообщения о взрывах на военном аэродроме «Энгельс» Саратовской области в ночь на 26 декабря.

Как сообщило ведомство, средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков «получили смертельные ранения» трое военнослужащих. Утверждается, что самолеты повреждений не получили.

Ночью в соцсетях появились сообщения о взрыве в Энгельсе и видео со звуками сирен воздушной тревоги в городе. Также было опубликовано видео, на котором слышен мощный взрыв, после которого срабатывает сигнализация припаркованных машин. 

5 декабря в Саратовской области прогремели взрывы на авиабазе Энгельс-2, в Рязанской — на авиабазе в Дягилево. Минобороны РФ тогда тоже заявило об атаках украинскими беспилотниками. Удары по аэродромам, с которых взлетают российские военные самолеты, наносящие удары по гражданской инфраструктуре Украины, российское ведомство назвало «терактами». Украинская сторона причастность к произошедшему официально не подтверждала.

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