ЗМІ: У районі аеродрому «Енгельс» у Саратовській області Росії знову вибухи

Екстрені служби перевіряють повідомлення про можливі вибухи району аеродрому «Енгельс» у Саратовській області Росії. Про це пише ТАСС.



Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін повідомив, що на території Енгельського району спрацювала система ППО.



«Знищено невідомий об'єкт. На місце направлено оперативні служби. Загрози для безпеки мешканців немає», - йдеться у повідомленні.



У ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі «Енгельс» Саратовської області пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків «отримали смертельні поранення» троє військовослужбовців. Стверджується, що літаки пошкоджень не зазнали.