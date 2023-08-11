У Криму трьох дівчат за танець під Сердючку оштрафували та змусили заспівати пісню про Путіна

Окупаційний суд Криму оштрафував трьох дівчат, які танцювали в аквапарку Алушти під пісню Верки Сердючки. Дівчат оштрафували на 15 тисяч рублів (5,5 тисячі гривень), а також на камеру змусили просити вибачення «за необдуманий вчинок».



Дівчата у віці 19, 20 та 26 років на робочому місці в аквапарку танцювали під пісню «Гуляночка» Вєрки Сердючки. У мережі з'явився уривок відео, на якому дівчата танцюють слова "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так".

Відео з'явилося у Telegram-каналі руху «Кримський СМЕРШ», учасники якого переслідують тих, хто виступає проти війни з Україною.



Згодом у тому ж Telegram-каналі з'явилося нове відео з дівчатами. Вони просять вибачення, висловлюють підтримку учасникам «спеціальної військової операції» та співають пісню зі словами «Володимир Путін — молодець».

У МВС РФ пісню Сердючки назвали «тематичною піснею українського виконавця з неприпустимим змістом». Дівчатам висунули підозру у «дискредитації армії РФ», а суд визнав винними.