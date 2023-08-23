Внаслідок обстрілів загинули троє мешканців Донецької області, ще чотири поранено

Війська РФ за останню добу обстріляли Донецьку область. Внаслідок російських ударів загинули три людини, ще чотрири цивільні поранені. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«За 22 серпня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області — у Торському. Ще 4 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.



Усього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донеччини зафіксовано загибель 1666 людей, ще 4030 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, Сили оборони України в районі Лимана виявили позиції російських військ та завдали по них удару. Операцію зняли на камеру.