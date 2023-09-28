«ДНР»: У Донецьку через вибух снаряда постраждав чоловік

Чоловік отримав поранення в результаті детонації снаряда, що не розірвався раніше, в Куйбишевському районі Донецька. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кульомзін.



Наголошується, що пригода сталася на вулиці Ударній, 67-річний потерпілий отримав поранення під час проведення городніх робіт.



23 серпня у Донецьку через вибух міни «Пелюсток» постраждала мирна мешканка.



У угрупуванні «ДНР» заявляють, що з урахуванням останніх даних на захопленій РФ частині Донецької області зафіксовано 129 випадків підриву серед потерпілих 11 дітей.