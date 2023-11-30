НБУ снимает все ограничения для банков на продажу валюты населению

Национальный банк Украины продолжает смягчать валютные ограничения. Таким образом, с 1 декабря отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка.

«Это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Среди нововведений – расширение перечня услуг, оплату которых можно осуществлять посредством трансграничных переводов. В том числе для участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами страны.

В связи с этим в список добавлены сопутствующие дополнительные сервисы, связанные с действием и реабилитации в медицинских учреждениях других государств.