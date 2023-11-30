НБУ знімає всі обмеження для банків на продаж валюти населенню

Національний банк України продовжує пом'якшувати валютні обмеження. Таким чином, з 1 грудня скасовано всі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

«Це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами і, як результат, стабілізації курсових очікувань та підвищенню стійкості валютного ринку», — йдеться у повідомленні.

Серед нововведень – розширення переліку послуг, оплату яких можна здійснювати за допомогою транскордонних переказів. У тому числі для учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії проти України потребують лікування чи відновлення здоров'я за межами країни.

У зв'язку з цим до списку додано супутні додаткові сервіси, пов'язані з дією та реабілітацією в медичних установах інших держав.