Малюк про Киву: «враги Украины будут отвечать перед украинским народом — по закону и морали»

Учитывая множество запросов от СМИ относительно причастности СБУ к ликвидации Ильи Кивы, в службе безопасности дали комментарий про смерть коллаборанта и бывшего нардепа.



«Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам», — заявили в СБУ.



В ведомстве также добавили, что Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом — по закону и морали. Все детали спецопераций пообещали раскрыть обществу после победы.



Напомним, 6 декабря, в Подмосковье обнаружили тело коллаборанта и экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы.