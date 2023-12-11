Малюк про Киву: «вороги України відповідатимуть перед українським народом — по закону і по моралі»

Враховуючи безліч запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації Іллі Киви, у службі безпеки дали коментар про смерть колаборанта та колишнього нардепа.



«Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, у тому числі тих, які несуть заслужене покарання військовим злочинцям та ворогам України. І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їхнім пособникам», — заявили в СБУ.



У відомстві також додали, що Василь Малюк неодноразово наголошував на тому, що вороги України обов'язково відповідатимуть за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі. Усі деталі спецоперацій пообіцяли розкрити суспільству після перемоги.



Нагадаємо, 6 грудня, у Підмосков'ї виявили тіло колаборанта та ексдепутата Верховної Ради України Іллі Киви.