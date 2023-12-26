Почти 140 человек ждали эвакуационнный поезд: войска РФ обстреляли жд вокзал в Херсоне

Военные РФ вечером 26 декабря обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. По предворительным данным в этот момент эвакуационный поезд ждали около 140 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. Благодаря четким действиям полиции всех удалось вывести в безопасные места. Двум гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Также по словам Клименко, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Который нес службу в Херсоне.

Еще двое полицейских — в больнице с осколочными ранениями.