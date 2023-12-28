Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: погиб мужчина, еще один человек получил ранения

Российская армия 28 декабря запустила дроны-камикадзе по селам Покровской громады в Днепропетровской и Никополе. В результате атаки погиб 23-летний мужчина и ранена 70-летняя женщина.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«В городе погиб молодой парень и пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести»,— говорится в сообщении.

Также по предвлрительным данным, всего было зафиксировано в области 9 дронов-камикадзе и 6 артобстрелов.

В городе повреждены 17 частных домов и две многоэтажки. Одно хозяйственное сооружение уничтожено и 5 – разбиты. Разбиты 40 солнечных панелей, авто, газопроводы и линии электропередач. Задело и админздание.