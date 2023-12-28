Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення

Російська армія 28 грудня запустила дрони-камікадзе по селах Покровської громади у Дніпропетровській та Нікополі. Внаслідок атаки загинув 23-річний чоловік і поранено 70-річну жінку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

«У місті загинув молодий хлопець та постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Також за запобіжними даними, всього було зафіксовано в області 9 дронів-камікадзе та 6 артобстрілів.

У місті пошкоджено 17 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Одна господарська споруда знищена та 5 – розбиті. Розбито 40 сонячних панелей, авто, газопроводи та лінії електропередач. Зачепило і адмінбудівлю.