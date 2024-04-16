На Донетчине россияне за сутки убили одного жителя, еще двое — получили ранения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 15 апреля, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак один гражданский погиб, двое людей — травмировались. Об это сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 15 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Красногоровке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 2 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1921 человек, получили ранения – 4805. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что войска России продвинулись на двух направлениях в Донецкой области.