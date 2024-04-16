На Донеччині росіяни за добу вбили одного жителя, ще двоє — отримали поранення

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 15 квітня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак один цивільний загинув, двоє людей — травмувалися. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 15 квітня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Красногорівці», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 2 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 1921 особа, отримали поранення — 4805. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська Росії просунулися двома напрямками в Донецькій області.