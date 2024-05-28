У Києві помер засновник «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко

Помер Олександр Мартиненко. Фото: Інтерфакс-Україна

Сьогодні, 28 травня, пішов із життя засновник та голова агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко. Українському журналісту було 63 роки.



У виданні зазначили, що Мартиненко помер у Києві, проте причину смерті не оприлюднили.



«Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з великим сумом повідомляє про смерть засновника та голови агентства Олександра Мартиненка у Києві у вівторок. Йому було 63 роки», — йдеться у повідомленні.



Довідка



Олександр Мартиненко народився у Харкові. 1982 року закінчив економічний факультет Харківського державного університету. Через десять років створив та очолив інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».



Також був заступником голови (1991) та консультантом (2001) Адміністрації Президента України, прессекретарем Президента України (1998-2001), секретарем Ради з питань інформаційної політики при Президентові України (2001-2002), членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення (2002-2003). З 2010 року — Заслужений журналіст України.



Крім того, у 2020 році йому Мартиненко відзначений «Орденом князя Ярослава Мудрого» V ступеня, а 2022 року отримав орден «За заслуги» III ступеня.