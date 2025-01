Главное за день: Долги по зарплате шахтерам на Луганщине. Компенсация за разрушенное жилье

Политика



США не приостановили военную помощь Украине. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал подписание лидером США Дональдом Трампом указа о приостановлении программы внешней помощи на 90 дней.



Администрация Дональда Трампа приостановила прием заявок на участие в программе «Uniting for Ukraine», пишет The New York Times. По данным издания, с сентября 2023 года более 150 тысяч украинцев воспользовались этой программой.



Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение СНБО, принятое в 2022 году относительно запрета на прямые переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным. Он пояснил, что тогда был вынужден подписать соответствующий указ, так как Кремль активно выстраивал переговорные каналы, через которые хотел давить на Украину.



Общество



Почему военнослужащие, до полномасштабного вторжения находившиеся в плену в оккупированной части Донецкой и Луганской областей, сегодня не имеют статуса военнопленных, а значит, права на увольнение из армии? И изменится ли что-нибудь в этом вопросе? Об этом пишет hromadske.



Оккупационная администрация «ЛНР» заявила, что от шахтеров спустя 10 лет поступают жалобы о задолженности по зарплатам на предприятиях «Луганскуголь» и «Донбассантрацит». Долги образовались на украинских государственных предприятиях в 2014–2015 годы, когда в регионе велись первые боевые действия. Группировка «ЛНР» ссылается на то, что эти предприятия не были зарегистрированы на оккупированной территории Луганщины. А информации о выплатах заработной платы в рамках украинской юрисдикции «ЛНР» не имеет.



За 2024 год жители Донецкой области подали более 6,7 тысячи заявлений на получение государственной помощи для восстановления поврежденного жилья. Из них специальная комиссия одобрила 4935 заявок. Всего заявителям назначили выплату суммы 383,8 млн гривен. Большая часть заявителей уже получила деньги на специальные счета. Остаются невыплаченными 25,5 млн гривен по 254 заявлениям.



Боевые действия



Росармия атаковала Покровск, Торецк, поселок Новоэкономическое. В Покровске ударом российского дрона ранен мирный житель. В Новоэкономическом поврежден объект инфраструктуры. Девятиэтажный жилой дом частично разрушен в результате российской атаки в городе Вишневое Киевской области. Предварительно без пострадавших. Это новостройка, потому была заселена частично.