Оккупационная администрация «ЛНР» заявила, что от шахтеров спустя 10 лет поступают жалобы о задолженности по зарплатам на предприятиях «Луганскуголь» и «Донбассантрацит». Долги образовались на украинских государственных предприятиях в 2014–2015 годы, когда в регионе велись первые боевые действия. Группировка «ЛНР» ссылается на то, что эти предприятия не были зарегистрированы на оккупированной территории Луганщины. А информации о выплатах заработной платы в рамках украинской юрисдикции «ЛНР» не имеет.



Оккупационная администрация заявила, что созданные в 2015 году «предприятия ГУП ЛНР "Центруголь"» и «ГУП ЛНР "Антрацит"» не являются «правопреемниками» «Луганскугля» и «Донбассантрацита».



В августе прошлого года «ЛНР» заявила, что уже утвердила порядок предоставления субсидий для погашения задолженности по зарплате шахтерам и налогам за периоды с июня 2015 года по сентябрь 2022 года, а также с октября 2022 года по декабрь 2024 года. На это выделили 1 миллиард 137 миллионов рублей из бюджета «ЛНР». Однако тогда не уточнялось, о каких предприятиях идет речь.



Государственное предприятие «Донбассантрацит» было одним из крупнейших угледобывающих объединений на востоке Украины, специализировавшихся на добыче антрацита — высококачественного угля, используемого для отопления и в энергетической промышленности. Оно включало в себя несколько шахт и структурных подразделений, расположенных в Луганской области, которая до 2014 года находилась под контролем Украины.



Угольные активы на Луганщине были постепенно захвачены структурами «ЛНР». Теперь это «ГУП Антрацит».



Долги же остались нерешенной проблемой, так как предприятие не находилось под контролем украинских властей, а «ЛНР» отказалась брать на себя ответственность после оккупации территории.



Аналогичная ситуация и на «Луганскугле». Его активы были захвачены «ЛНР». Вместо него создали «ГУП Центруголь».