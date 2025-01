В США приостановлена программа по приему украинских беженцев

Администрация Дональда Трампа приостановила прием заявок на участие в программах, которые позволяют иммигрантам временно въезжать в США. Об этом пишет The New York Times.



В частности, речь идет и о программе «Uniting for Ukraine», которая предоставляла возможность украинцам получить временный приют в США при условии наличия финансовых спонсоров.



По данным издания, с сентября 2023 года более 150 тысяч украинцев воспользовались этой программой.



Указ Трампа также предусматривает проверку всех программ временного приема иммигрантов на соответствие новым критериям, в частности инициатив для воссоединения семей и поддержки несовершеннолетних из Центральной Америки.



Правозащитники расценивают это решение как удар по гуманитарной иммиграции, особенно для людей, покидающих наиболее нестабильные регионы мира, включая Украину.



«РБК-Украина» пишет, что, в частности, со вчерашнего дня в группах для украинцев в США пользователи массово оставляют сообщения, что их родственникам или знакомым, которых они должны были принять в США по программе «Uniting for Ukraine», приходят отказы в разрешении на въезд. Многих украинцев, которые направлялись в США, новые требования миграционного ведомства застали буквально в пути, утверждает издание.



Ранее Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи США. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства.