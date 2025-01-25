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Зеленский объяснил, почему запретил прямые переговоры с Путиным два года назад

25 января 2025, 14:17

Зеленский объяснил, почему запретил прямые переговоры с Путиным два года назад

Зеленский объяснил, почему запретил прямые переговоры с Путиным два года назад

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое в 2022 году относительно запрета на прямые переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский сказал, что тогда он был вынужден подписать соответствующий указ, так как Кремль активно выстраивал переговорные каналы, через которые хотел давить на Украину. 

«Решение СНБО я подписал, потому что Путин начал очень быстро строить множество разных каналов вместе с сепаратистами и представителями других государств относительно влияния на Украину», — сказал Зеленский.

Он отметил, что со стороны Москвы было «много переговорных процессов, много теневых политических коридоров».

«Это было, когда их войска были здесь, в Киевском регионе. И они пробовали давить по разным коридорам. Я это остановил. Я просто остановил сепаратизм в нашей стране тем, что запретил любым политическим деятелям в Украине проводить переговоры с российской стороной», — сказал президент в ходе пресс-брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, приехавшей сегодня в Киев.

На вопрос журналистов о том, кто должен участвовать в переговорном процессе о мире, президент выразил надежду на то, что это будет Украина, США, Европа и РФ. Он отметил, что европейский голос важен потому, что Украина стремиться в Евросоюз.

Ранее глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по завершению войны в Украине. По словам российского президента, «Москва всегда открыта к контактам», но он обвинил Украину в невозможности таких переговоров по ряду причин. 

Он считает, что руководство Украины якобы нелегитимное. И переговорам с РФ якобы мешает запрет от 30 сентября 2022 года СНБО о ведении прямых переговоров Киева с Владимиром Путиным. 

Ранее Дональд Трамп призвал российского президента Владимира Путина скорее заключить соглашение о прекращении войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.

Киев хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кремль считает угрозы Трампа пустыми и верит, что Москва способна выдержать по крайней мере еще один год войны, пишет американское издание The Wall Street Journal.

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