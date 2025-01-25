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Военная помощь от США продолжается — Зеленский об указах Трампа

25 января 2025, 14:53

Военная помощь от США продолжается — Зеленский об указах Трампа

США не приостановили военную помощь Украине. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал подписание лидером США Дональдом Трампом указа о приостановлении программы внешней помощи на 90 дней.

«Что касается ограничения помощи — я сегодня еще не готов об этом говорить, я знаю, что есть какие-то ограничения гуманитарных программ на 90 дней, надо смотреть детально... Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Как сообщалось, президент Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, который приостанавливает все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

Также администрация Дональда Трампа приостановила прием заявок на участие в программах, которые позволяют иммигрантам временно въезжать в США. 

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