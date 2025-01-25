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Жители Донецкой области ожидают компенсацию за уничтоженное имущество — еще около 2 млрд грн

25 января 2025, 10:23

Жители Донецкой области ожидают компенсацию за уничтоженное имущество — еще около 2 млрд грн

Жители Донецкой области ожидают компенсацию за уничтоженное имущество — еще около 2 млрд грн

За 2024 год жители Донецкой области подали более 6,7 тысячи заявлений на получение государственной помощи для восстановления поврежденного жилья. Из них специальная комиссия одобрила 4935 заявок.

Всего заявителям назначили выплату суммы 383,8 млн грн.   Большая часть заявителей уже получила деньги на специальные счета. Остаются невыплаченными 25,5 млн грн по 254 заявлениям.

Также жители Донецкой области в течение 2024 года подали более 9,2 тысячи заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженное имущество. Специальные комиссии приняли 1295 положительных решений о предоставлении компенсации на общую сумму 1,95 млрд грн.

«По состоянию на 21 января сформирован 1581 сертификат на общую сумму 2,4 млрд грн, из них профинансированы 386 сертификатов на сумму 600 млн грн. Остается 1201 сертификат на общую сумму 1,8 млрд грн, которые не профинансированы. Работа в этом направлении продолжается», — сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.

Осень прошлого года в Краматорске более тысячи местных жителей обратились за выплатой компенсации за поврежденное или разрушенное имущество через государственную систему єВідновлення. В этом процессе были задержки.

В начале декабря 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект о компенсации ВПЛ за уничтоженное недвижимое имущество. 

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11161 о компенсациях за разрушенное или уцелевшее имущество на оккупированных с 24 февраля 2022 год территориях или на территориях, где ведутся активные боевые действия.

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