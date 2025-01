Головне за день: Борги із зарплатні шахтарям на Луганщині. Компенсація за зруйноване житло

Політика



США не призупинили військову допомогу Україні. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував підписання лідером США Дональдом Трампом указу про призупинення програми зовнішньої допомоги на 90 днів.



Адміністрація Дональда Трампа призупинила прийом заявок на участь у програмі Uniting for Ukraine, пише The New York Times. За даними видання, з вересня 2023 року понад 150 тисяч українців скористалися цією програмою.



Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення РНБО, ухвалене у 2022 році щодо заборони на прямі переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним. Він пояснив, що тоді був змушений підписати відповідний указ, оскільки Кремль активно вибудовував переговорні канали, якими хотів тиснути на Україну.



Суспільство



Чому військовослужбовці, які до повномасштабного вторгнення перебували в полоні в окупованій частині Донецької та Луганської областей, сьогодні не мають статусу військовополонених, а отже, права на звільнення з армії? І чи зміниться щось у цьому питанні? Про це пише hromadське.



Окупаційна адміністрація «ЛНР» заявила , що від шахтарів через 10 років надходять скарги про заборгованість із зарплат на підприємствах «Луганськвугілля» та «Донбассантрацит». Борги утворилися на українських державних підприємствах у 2014–2015 роках, коли в регіоні велися перші бойові дії. Угруповання «ЛНР» посилається на те, що ці підприємства не були зареєстровані на окупованій території Луганщини. А інформації щодо виплат заробітної плати в рамках української юрисдикції «ЛНР» не має.



За 2024 рік жителі Донецької області подали понад 6,7 тисяч заяв на отримання державної допомоги для відновлення пошкодженого житла. Із них спеціальна комісія схвалила 4935 заявок. Загалом заявникам призначили виплату суми 383,8 млн. гривень. Більшість заявників вже отримали гроші на спеціальні рахунки. Залишаються невиплаченими 25,5 млн. гривень за 254 заявами.



Бойові дії



Росармія атакувала Покровськ, Торецьк, селище Новоекономічне. У Покровську ударом російського дрону поранено мирного жителя. У Новоекономічному пошкоджено об'єкт інфраструктури. Дев'ятиповерховий житловий будинок частково зруйнований внаслідок російської атаки у місті Вишневе Київської області. Попередньо без постраждалих. Це новобудова, тому заселена частково.