Франция выделяет €2 млрд на оружие для Украины, передаст Mirage

Французский истребитель четвертого поколения Mirage. Фото: тг-канал Соняшник

Франция объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд евро, в который также войдут французские многоцелевые реактивные истребители четвертого поколения Mirage. Об этом сообщил блог военных летчиков ВС ВСУ «Соняшник».

26 марта президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским озвучил детали нового пакета, в который войдут:

Противотанковые ракеты Milan

Зенитные ракеты Mistral

Авиационные ракеты MICA для Mirage 2000

Бронемашины VAB и AMX-10RC

Боеприпасы

Также обсуждалась перспектива производства французской военной техники в Украине и продолжение подготовки украинских летчиков. По словам Макрона, планируется расширение летных групп и передача дополнительных истребителей Mirage.

Ранее истребители Mirage-2000, предоставленные Францией, приняли участие в отражении массированной российской атаки, уничтожая крылатые ракеты Х-101 в небе над Украиной.