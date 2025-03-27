Франция выделяет €2 млрд на оружие для Украины, передаст Mirage

Франция объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд евро, в который также войдут французские многоцелевые реактивные истребители четвертого поколения Mirage. Об этом сообщил блог военных летчиков ВС ВСУ «Соняшник».
26 марта президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским озвучил детали нового пакета, в который войдут:
Также обсуждалась перспектива производства французской военной техники в Украине и продолжение подготовки украинских летчиков. По словам Макрона, планируется расширение летных групп и передача дополнительных истребителей Mirage.
Ранее истребители Mirage-2000, предоставленные Францией, приняли участие в отражении массированной российской атаки, уничтожая крылатые ракеты Х-101 в небе над Украиной.
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