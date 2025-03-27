Франція виділяє €2 млрд на зброю для України, передасть Mirage

Французький винищувач четвертого покоління Mirage. Фото: тг-канал Соняшник

Франція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд євро, до якого також увійдуть французькі багатоцільові реактивні винищувачі четвертого покоління Mirage. Про це повідомив блог військових льотчиків ПС ЗСУ «Соняшник».

26 березня президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським озвучив деталі нового пакета, до якого увійдуть:

Протитанкові ракети Milan

Зенітні ракети Mistral

Авіаційні ракети MICA для Mirage 2000

Бронемашини VAB і AMX-10RC

Боєприпаси

Також обговорювали перспективу виробництва французької військової техніки в Україні та продовження підготовки українських льотчиків. За словами Макрона, планується розширення льотних груп і передача додаткових винищувачів Mirage.

Раніше винищувачі Mirage-2000, надані Францією, взяли участь у відбитті масованої російської атаки, знищуючи крилаті ракети Х-101 у небі над Україною.