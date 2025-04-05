Стадіон «Шахтар» в окупованому Донецьку повільно руйнується, перебуваючи у запустінні. З часів захоплення міста російськими військами об'єкт не ремонтувався і був фактично покинутий. При цьому по арені не було завдано жодного прямого удару — стадіон руйнується через бездіяльність окупаційної влади.

Після того як «Донбас Арена» відкрилася 2009 року і стала новим домом футбольного клубу «Шахтар», стадіон біля парку Щербакова став менш популярним для великих матчів. Стадіон «Шахтар» після цього використовували переважно як тренувальну базу і місце для матчів юнацьких команд.

Тепер же футбольне поле повністю зникло — на його місці зарості й земляні насипи. З трибун демонтовано майже всі сидіння, частина їх валяється поруч у смітті. Електронне табло розбите.

Стадіон «Шахтар» у Донецьку — це один із найстаріших спортивних об'єктів України, який має багату історію та тісно пов'язаний із розвитком футболу в регіоні.

Стадіон був збудований у 1936 році і неодноразово реконструювався. До війни він залишався одним із найстаріших спортивних об'єктів регіону. 2000 року пройшла масштабна реконструкція, в результаті якої стадіон отримав сучасне на той момент обладнання та інфраструктуру.

Використовувався також для матчів молодіжних та юнацьких команд, легкоатлетичних змагань та тренувань.

Стадіон вміщує близько 30 тисяч глядачів.



Окупаційна влада поруч із «Шахтарем» у районі парку ім. Щербакова побудувала спорткомплекс «Динамо».

Офіційно в Донецьку відсутня футбольна академія під назвою «Динамо». Основна футбольна академія «Динамо» імені Льва Яшина розташована в Москві і має філії в різних містах Росії.