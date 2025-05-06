Российская авиация сбросила пять авиабомб на Константиновку: в городе поврежден путепровод, проезд невозможен

Поврежденный путепровод в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

6 мая около 16:00 российская авиация нанесла пять ударов по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250. Удары пришлись по району путепровода.



Путепровод поврежден, проезд по нему невозможен. Также повреждена линия электросети компании «ДТЭК». Без пострадавших.

Напомним, что утром 6 мая российская армия обстреляла предприятие под городом Дружковка на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар.