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Украинские радиоэлектронщики ищут противодействие вражеским беспилотникам на основе ИИ

17 мая 2025, 11:01

Украинские радиоэлектронщики ищут противодействие вражеским беспилотникам на основе ИИ

Украинские радиоэлектронщики ищут противодействие вражеским беспилотникам на основе ИИ

По всем направлениям фронта растут атаки российских беспилотников нового типа, оснащенных ИИ. Ежесуточно фиксируется до 30–50 вылетов таких дронов на трех направлениях, сообщает специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Флеш в своем тг-канале.

Россияне ежедневно обучают ИИ. Например, буквально на этой неделе эти дроны научились на опасных для себя участках полета шпионить в воздухе (постоянно двигаться вверх и вниз, вправо и влево), мешая работать нашим зенитным дронам. Благодаря ИИ и моделям дроны могут летать над трассами, выискивая внизу военные машины.

Сергей Флеш обращается ко всем военным на фронтах:

1. Нам очень нужны образцы. Мы ищем противодействие. Пожалуйста, передавайте трофей вашим командирам или ГУР, СБУ.

 2. Экипажи зенитных дронов. Пожалуйста, докладывайте командованию о фиксации этих типов дронов, даже если Вы их не сбили.

Ну и советую всем думать, как бороться с этой нечистью. РЭБ здесь не работает.

Впервые применение такого БПЛА было зафиксировано в Сумах в феврале 2025 года. В последнее время его применение также фиксируется на Востоке

На БПЛА установлен аккумулятор емкостью 34 Ah, что позволяет ему доставить боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 километров. БПЛА собран на 100% из импортных комплектующих.

На первый взгляд БПЛА не вызывает особого интереса, но внутри это совершенно инновационный продукт.

БПЛА управляется через сети мобильной связи LTE, имеет инерциальную и спутниковую систему навигации, — пояснил Сергей Флеш.

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