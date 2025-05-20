Беспилотник попал в блокпост в Харьковской области: пострадали военные и полицейские

В Харьковской области дрон попал в блокпост. В результате пострадали военные и правоохранители.
Об этом в эфире «Суспільного» рассказал начальник полиции области Петр Токар.
Отмечается, что 19 мая российские войска нанесли удар дроном по блокпосту в Харьковской области, в результате чего пострадали двое полицейских и трое военнослужащих.
Токар добавил, что сейчас с пострадавшими все хорошо, им оказана первая помощь.
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