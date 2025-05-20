Беспилотник попал в блокпост в Харьковской области: пострадали военные и полицейские

Военные и полицейские пострадали из-за атаки дрона на блокпост в Харьковской области. Иллюстративное фото

В Харьковской области дрон попал в блокпост. В результате пострадали военные и правоохранители.

Об этом в эфире «Суспільного» рассказал начальник полиции области Петр Токар.

Отмечается, что 19 мая российские войска нанесли удар дроном по блокпосту в Харьковской области, в результате чего пострадали двое полицейских и трое военнослужащих.

Токар добавил, что сейчас с пострадавшими все хорошо, им оказана первая помощь.