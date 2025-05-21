ВС РФ не выходили на границу Днепропетровщины — Лысак

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак опроверг информацию о том, что российские войска якобы вышли к границам области.
По его словам, такая «новость» является фейком, который распространяет враг с целью запугивания населения и дестабилизации ситуации в регионе.
«Это — фейк! И эта «новость», и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы посеять панику», — подчеркнул Лысак.
Глава ВА призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что российские паблики опубликовали сообщения о якобы выходе армии РФ на границу Днепропетровщины.
Проект DeepState фиксировал продвижение россиян в районе Новониколаевки — это менее чем в двух километрах от границы области.