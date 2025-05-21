ВС РФ не выходили на границу Днепропетровщины — Лысак

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ВА

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак опроверг информацию о том, что российские войска якобы вышли к границам области.



По его словам, такая «новость» является фейком, который распространяет враг с целью запугивания населения и дестабилизации ситуации в регионе.



«Это — фейк! И эта «новость», и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы посеять панику», — подчеркнул Лысак.



Глава ВА призвал жителей доверять только официальным источникам информации.



Ранее сообщалось, что российские паблики опубликовали сообщения о якобы выходе армии РФ на границу Днепропетровщины.



Проект DeepState фиксировал продвижение россиян в районе Новониколаевки — это менее чем в двух километрах от границы области.