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В Нацгвардии подтвердили ракетный удар по полигону ВСУ. Есть погибшие

21 мая 2025, 22:40

В Нацгвардии подтвердили ракетный удар по полигону ВСУ. Есть погибшие

В Нацгвардии подтвердили ракетный удар по полигону ВСУ. Есть погибшие

Трагедия произошла 20 мая во время учений.

Шесть военнослужащих погибли, более 10 ранены в результате российского удара «Искандером» по Шостке Сумской области, - заявили в Национальной гвардии Украины.

Удар произошел во время занятий на стрельбище воинской части. Командир отстранен.

Командованием Национальной гвардии Украины еще ранее были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения по действиям в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава, — отметили в Нацгвардии Украины.

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Погибшие Жертвы Искандер удар по полигону
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