В Нацгвардии подтвердили ракетный удар по полигону ВСУ. Есть погибшие

Трагедия произошла 20 мая во время учений.

Шесть военнослужащих погибли, более 10 ранены в результате российского удара «Искандером» по Шостке Сумской области, - заявили в Национальной гвардии Украины.

Удар произошел во время занятий на стрельбище воинской части. Командир отстранен.

Командованием Национальной гвардии Украины еще ранее были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения по действиям в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава, — отметили в Нацгвардии Украины.