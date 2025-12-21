DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в Донецкой и Запорожской областях

OSINT-аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий. Согласно данным, российские войска продвинулись сразу на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях.



Речь идет о районах вблизи населенных пунктов Дроновка, Резниковка, Новоэкономическое и Гуляйполе. Эти изменения отражены на обновленной карте, где отмечено смещение линии соприкосновения.



«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дроновки, Резниковки, Новоэкономического и Гуляйполя», — сообщили аналитики DeepState.

Скриншот: DeepState

Напомним, по данным аналитиков DeepState, город Мирноград Покровского района Донецкой области перешел в «серую зону», то есть не контролируется ни российской, ни украинской стороной.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»