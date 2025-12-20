Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На карті Deep State Мирноград Покровського району перейшов у сіру зону: що це означає
20 грудня 2025, 14:11

На карті Deep State Мирноград Покровського району перейшов у сіру зону: що це означає

Росіяни намагаються окупувати Мирноград на Донеччині. Карта DeepState Росіяни намагаються окупувати Мирноград на Донеччині. Карта DeepState

За даними аналітиків DeepState, місто Мирноград Покровського району Донецької області перейшло у «сіру зону», тобто не контролюється ні російською, ні українською стороною. У ОК «Схід», у свою чергу, повідомляють, що Сили оборони тримають рубежі та ліквідують окупантів на підступах до міста.

Інформація про бої у Мирнограді відображена на карті DeepState, оновленій увечері 19 грудня. На день раніше, 18 грудня, аналітики маркували значну частину міста як підконтрольну Силам оборони України.

Станом на 19 грудня весь Мирноград на карті DeepState позначений як територія, яка потребує уточнення даних.

Також станом на 19 грудня в DeepState повідомили про просування окупантів поблизу Дронівки та Сіверська Донецької області.

В оперативному командуванні «Схід» станом на 10:00 20 грудня доповідали, що в Мирнограді підрозділи Сил оборони продовжують тримати оборонні рубежі та ліквідувати росіян на підступах до міста.

«Організуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним та своєчасної евакуації», — сказали в ОК «Схід».

У Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8:00 20 грудня розповіли, що на Покровському напрямку українські бійці зупинили 45 штурмових та наступальних дій росіян, у тому числі й у Мирнограда та Гришине.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна Мирноград DeepState
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:45
Російські окупанти відкрили продаж квитків у Маріупольському драмтеатрі, який самі раніше знищили авіабомбами
11:54
Дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 в окупованому Криму
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
12:59
Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо
18:17
Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України
15:05
ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку
13:13
СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів
13:02
В Алчевську масово поширюється стрептодермія серед школярів
09:59
Окупанти «дарують» будинки українців сім’ям російських ядерників
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
14:00
Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року
13:03
У Мелітополі доступ до пенсій обмежили онлайн-записом
12:00
Шахти, заводи та логістика: Росія будує військову економіку на захоплених територіях
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
усі новини
08:20
Гуляйполе та Пологівський район – епіцентр атак: понад 300 ударів дронами за добу
17:50
Енергооб'єкти у чотирьох областях України потрапили під російський обстріл
16:55
Американці запропонували прямий формат переговорів за участю України, США та Росії — Зеленський
15:58
Поліція назвала фейком відео дрона з російським прапором над Києвом
14:11
На карті Deep State Мирноград Покровського району перейшов у сіру зону: що це означає
13:20
За даними розвідки США, Путін має намір захопити всю Україну — Reuters
12:45
Російські окупанти відкрили продаж квитків у Маріупольському драмтеатрі, який самі раніше знищили авіабомбами
11:54
Дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 в окупованому Криму
11:18
Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще двоє дістали поранення — Нацполіція
10:25
Атака українських дронів у Каспійському морі: куди вдарили Сили оборони
10:05
У Слов'янську через атаку російського дрону загинув чоловік
09:24
Росіяни вдарили ракетами по Одеському району: 8 людей загинуло, 27 поранено
08:01
За добу по Запорізькій області — 713 ударів: поранено 10 осіб
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
22:07
У РФ помер командир 88-ї бригади «Еспаньйола» Станіслав «Іспанець» Орлов: він наказував вбивати українських полонених
21:32
Росіяни вдарили по Лиману, є поранені
21:18
За тиждень волонтери евакуювали з Дружківки та Олексієво-Дружківки понад 50 осіб
20:57
З Костянтинівської громади евакуювали ще двох людей
20:07
Через аварію Дружківка залишилася без світла
19:47
Краматорськ частково без світла
усі новини
ВІДЕО
Сили оборони зірвали штурм РФ біля Покровська. Фото: скриншот ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська
19 грудня, 19:34
Розвідка показала відео спецоперації у Запорізькій області. Фото: ГУР У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів
19 грудня, 17:49
Танк Т-90М після скиду термобаричної гранати. Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку
19 грудня, 16:36
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
19 грудня, 15:54
Путін Путін вважає напад на Європу нісенітницею, але рекордно витрачає на армію
19 грудня, 14:24
У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ
19 грудня, 13:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір