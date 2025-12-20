На карті Deep State Мирноград Покровського району перейшов у сіру зону: що це означає

Росіяни намагаються окупувати Мирноград на Донеччині. Карта DeepState

За даними аналітиків DeepState, місто Мирноград Покровського району Донецької області перейшло у «сіру зону», тобто не контролюється ні російською, ні українською стороною. У ОК «Схід», у свою чергу, повідомляють, що Сили оборони тримають рубежі та ліквідують окупантів на підступах до міста.

Інформація про бої у Мирнограді відображена на карті DeepState, оновленій увечері 19 грудня. На день раніше, 18 грудня, аналітики маркували значну частину міста як підконтрольну Силам оборони України.

Станом на 19 грудня весь Мирноград на карті DeepState позначений як територія, яка потребує уточнення даних.

Також станом на 19 грудня в DeepState повідомили про просування окупантів поблизу Дронівки та Сіверська Донецької області.

В оперативному командуванні «Схід» станом на 10:00 20 грудня доповідали, що в Мирнограді підрозділи Сил оборони продовжують тримати оборонні рубежі та ліквідувати росіян на підступах до міста.

«Організуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним та своєчасної евакуації», — сказали в ОК «Схід».

У Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8:00 20 грудня розповіли, що на Покровському напрямку українські бійці зупинили 45 штурмових та наступальних дій росіян, у тому числі й у Мирнограда та Гришине.