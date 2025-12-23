После удара по энергетике в Украине введены аварийные отключения

Россия вновь нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

В результате атаки в ряде областей страны были введены аварийные отключения электроэнергии. Как только позволит ситуация с безопасностью, к ликвидации последствий обстрелов приступят спасательные службы и энергетики.

Их задача — как можно быстрее восстановить электроснабжение в пострадавших регионах. В Минэнерго подчеркивают, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации работы энергосистемы.

Граждан призывают сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию от государственных органов.

Напомним, Украина получила полный комплект оборудования для тепловой электростанции, переданный из Литвы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»