Сили оборони дронами вразили російський ЗРК «Тор-М2» на Донеччині
04 березня 2026, 16:12

Сили оборони дронами вразили російський ЗРК «Тор-М2» на Донеччині

Оператори сил безпілотних систем вразили ЗРК Тор-М2. Фото: скриншот Оператори сил безпілотних систем вразили ЗРК Тор-М2. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці знищили зенітно-ракетний комплекс російських окупантів «Тор-М2» у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБС.

«У Донецькій області бійці 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та вразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» противника», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Тор-М2» здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані та вражати широкий спектр повітряних об'єктів. Російські війська активно використовують ці комплекси для протидії українським БПЛА, перехоплення ракет, а також для прикриття позицій підрозділів та важливих тилових об'єктів.

Раніше ми писали, що підрозділ Lasar's Group у складі Національної гвардії України заявив про поразку російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у Бєлгородській області РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

