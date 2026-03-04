За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя

Фото: Медіазона

Воєнний суд у Санкт-Петербурзі призначив 25-річній мешканці Маріуполя Ангеліні Скибі 13 років позбавлення волі у колонії загального режиму. Її визнали винною у «фінансуванні тероризму та державній зраді». Про рішення суду повідомила «Медіазона».



Звинувачення наполягало на суворішому покаранні — 17 років колонії загального режиму та штрафі у розмірі 500 тисяч рублів, проте суд обмежився меншим терміном і не призначив грошового стягнення.



Скибу звинуватили за шість грошових переказів у гривнях, здійснених у 2024—2025 роках, коли вона знаходилася на території України. Кошти призначалися для потреб ЗСУ та окремо полку «Азов». Загальна сума переказів у перерахунку становила близько 6855 рублів.



Прокуратура підкреслила, що чоловік Скиби проходив службу у ЗСУ і, за версією звинувачення, брав участь у бойових діях проти Росії. У зв'язку з цим, як заявили представники держобвинувачення, підсудна «усвідомлювала спрямованість діяльності ЗСУ проти Російської Федерації».

Захист заперечував, що слідство не дало доказів будь-яких наслідків від дій обвинуваченої. Адвокати також просили суд врахувати обставини її життя в Маріуполі: за їхніми словами, сім'я тривалий час перебувала у бомбосховищі, а пізніше Скиба займалася гуманітарною допомогою мешканцям міста.



Крім того, захист заявив, що перекази були зроблені вимушено. Вже після арешту дівчини її родичі перерахували кошти на потреби російської армії. Процес проходив у закритому режимі за клопотанням прокурора. Після того, як звинувачення запросило 17 років ув'язнення, Скиба розплакалася і не змогла виступити в дебатах.



В останньому слові вона попросила суд «врахувати всі пережиті життєві обставини» та призначити мінімальне покарання. Зараз Скиба утримується в СІЗО у Пскові. У судових засіданнях вона брала участь засобом відеозв'язку з Псковського гарнізонного воєнного суду.



Дівчина народилася 2000 року у Горлівці, навчалася у Київському національному університеті та проживала у Маріуполі. Вона має громадянства Росії та України. Затримали її 10 серпня 2025 року.

Нагадаємо, колишній програміст «Яндекса» отримав 15 років в'язниці за пожертву 500 доларів українському фонду «Повернись живим».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»