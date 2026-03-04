Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росіянина, який заснував телеканал в окупованому Маріуполі, судитимуть за корупцію: він мав тісні стосунки з Пригожиним
04 березня 2026, 13:05

Росіянина, який заснував телеканал в окупованому Маріуполі, судитимуть за корупцію: він мав тісні стосунки з Пригожиним

Олександр Малькевич. Фото: російські ЗМІ Олександр Малькевич. Фото: російські ЗМІ

Колишнього керівника телеканалу «Санкт-Петербург», співзасновника пропагандистського телеканалу «Маріуполь24» Олександра Малькевича звинуватили у розкраданні понад 37 мільйонів рублів. Про це повідомили у маріупольському виданні 0629 з посиланням на російські ЗМІ.

Російська прокуратура повідомила, що отримала матеріали для затвердження обвинувачення.

Олександр Малькевич відомий тим, що у 2022 році працював над створенням мережі пропагандистських телеканалів на окупованих територіях. У Маріуполі це був телеканал «Маріуполь24», у Мелітополі – «За ТБ», у Херсонській області – «Таврія ТБ».

Малькевич розпочав своє «турне» тимчасово окупованими територіями України з Маріуполя. Він прибув до міста у серпні 2022 року. На той час місцева команда колаборантів на чолі з Андрієм Кіором працювала над створенням телеканалу «Новий Маріуполь», збирала апаратуру та відеотехніку в спорожнілих квартирах своїх колишніх колег. Однак на фінальному етапі створення Кіора усунули, а процес очолив Малькевич.

4 серпня генеральний директор телеканалу «Санкт-Петербург» Олександр Малькевич та керівник «Першого республіканського телеканалу ДНР» Сергій Пеляніцин підписали угоду про співпрацю.

«Новий телеканал отримав назву лаконічну, але не оригінальну – «Маріуполь 24». Технічну частину запуску взяв на себе колаборант Артур Вольф. Малькевич, переконавшись, що тепер його ставленики впораються з телеканалом і без його участі, поїхав далі – до Мелітополя та Херсонщини, налагоджувати мережу пропагандистських медіа там», – зазначили у виданні.

У Мелітополі він створив групу «ЗаМедіа», що складається з телеканалу, радіостанції та кількох місцевих редакцій, на Херсонщині – телеканал «Таврія ТБ».

«Однак Малькевич зробив помилку, за яку, очевидно, і мстить йому зараз Кремль. Він мав тісні стосунки з керівником ПВК «Вагнера» Пригожиним. Після ліквідації «пригожинського путчу» та самого Пригожина і почалися кримінальні переслідування Олександра Малькевича», – заявили 0629.

За повідомленням російського видання «Комерсант», у кримінальній справі йдеться про розкрадання понад 37 мільйонів рублів, виділених з бюджету телеканалу «Санкт-Петербург» на інформаційний та медіасупровід в інтернеті діяльності міської адміністрації.

Розслідування розпочалося у квітні 2024 року. Потерпілим визнане АТ «Міське агентство з телебачення та радіомовлення» – засновник телеканалу «Санкт-Петербург». Його з січня 2021 по вересень 2023 року очолював Олександр Малькевич.

Слідство стверджує, що у 2020-2021 роках АТ «МАТР» уклало з фондом «Нове Медіа» договір на інформаційний супровід роботи петербурзької адміністрації. Але фонд роботи не виконав, а для сплати надав фіктивні звітні документи.

Знаючи про це, керівництво агентства перерахувало «Новому Медіа» 37,2 мільйона рублів. Пізніше ці гроші були переведені в готівку. Спочатку Малькевич та його попередник на посаді гендиректора Борис Петров проходили у цій справі свідками, але їх перекваліфікували на обвинувачених, а стаття справи щодо шахрайства змінилася на особливо велику розтрату.

У жовтні 2025 року були затримані: спецпредставник губернатора Олександра Беглова та голова Центру управління регіоном Олена Нікітіна, її чоловік Сергій Кожокар, провладний блогер Микола Камнєв, заступник директора з економіки та фінансів Законодавчих зборів Олександр Малькевич. Тоді Малькевичу призначили заборону певних дій.

«Тепер на нього чекає суд. Причому не лише у Росії. В Україні СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Малькевича за колабораціонізм. За цією статтею можуть бути засуджені не лише громадяни України, а й громадяни інших держав, які сприяли порушенню територіальної цілісності України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Однак це не все. За втручання у вибори – з 2018 року створював медійні проєкти для поширення проросійських наративів у світі, включаючи ботоферми для впливу на вибори у США та Лівії – Олександр Малькевич перебуває у розшуку у Сполучених Штатах. За його затримання оголошена винагорода у розмірі 10 мільйонів доларів», – резюмували у ЗМІ.

Нагадаємо, що учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Євген Пригожин
Місця
Маріуполь Херсонська область Мелітополь Санкт-Петербург
Організації
СБУ ПВК Вагнера Суд
Інше
Війна окупація телеканал Корупція
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:46
У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
усі новини
22:43
Переговорний процес призупинений через ескалацію навколо Ірану — Зеленський
21:58
Захід Степногірська під контролем ЗСУ: противник скаржиться на складну обстановку
21:15
У Слов'янську удари завдавалися по підприємству та приватному сектору
20:46
У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера
20:01
Путін затвердив чисельність ЗС РФ понад 2,3 млн осіб
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
17:41
У Новоросійській бухті пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та його системи РЕБ
17:35
Обстріл центру Дружківки: лише на третій день пошуків з-під завалів дістали тіло останньої загиблої
16:56
США потопили військовий корабель Ірану торпедою
16:55
У Костянтинівці залишається понад 2000 мешканців, евакуація ускладнена
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
16:25
РФ вдарила по півдню Одеської області: є поранені, серед них — діти
16:12
Сили оборони дронами вразили російський ЗРК «Тор-М2» на Донеччині
16:10
У поліції показали кадри перших хвилин після удару російських авіабомб по Слов'янську
15:44
Безпілотники вдарили по хімічному заводу у Кіровській області Росії
15:43
Підвищення після атаки по «Охматдиту»: російський генерал наказав на ракетний удар
15:42
В Дружківці загинула керівниця РАЦСу
15:22
У 2025 році підприємства VESCO сплатили 124 млн грн податків до місцевих бюджетів громад (реклама)
15:18
Російські війська просунулися під Гуляйполем – DeepState
усі новини
ВІДЕО
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Захід Степногірська під контролем ЗСУ: противник скаржиться на складну обстановку
04 березня, 21:58
Фото: Вадим Лях У Слов'янську удари завдавалися по підприємству та приватному сектору
04 березня, 21:15
У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера У Маріуполі школяр вчинив суїцид — реакція блогера
04 березня, 20:46
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
04 березня, 19:44
Момент ураження корабля ВМС Ірану торпедою. США потопили військовий корабель Ірану торпедою
04 березня, 16:56
Філашкін розповів про ситуацію у Костянтинівці. Фото: скриншот з ефіру У Костянтинівці залишається понад 2000 мешканців, евакуація ускладнена
04 березня, 16:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір