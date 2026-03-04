Росіянина, який заснував телеканал в окупованому Маріуполі, судитимуть за корупцію: він мав тісні стосунки з Пригожиним

Олександр Малькевич. Фото: російські ЗМІ

Колишнього керівника телеканалу «Санкт-Петербург», співзасновника пропагандистського телеканалу «Маріуполь24» Олександра Малькевича звинуватили у розкраданні понад 37 мільйонів рублів. Про це повідомили у маріупольському виданні 0629 з посиланням на російські ЗМІ.



Російська прокуратура повідомила, що отримала матеріали для затвердження обвинувачення.



Олександр Малькевич відомий тим, що у 2022 році працював над створенням мережі пропагандистських телеканалів на окупованих територіях. У Маріуполі це був телеканал «Маріуполь24», у Мелітополі – «За ТБ», у Херсонській області – «Таврія ТБ».



Малькевич розпочав своє «турне» тимчасово окупованими територіями України з Маріуполя. Він прибув до міста у серпні 2022 року. На той час місцева команда колаборантів на чолі з Андрієм Кіором працювала над створенням телеканалу «Новий Маріуполь», збирала апаратуру та відеотехніку в спорожнілих квартирах своїх колишніх колег. Однак на фінальному етапі створення Кіора усунули, а процес очолив Малькевич.



4 серпня генеральний директор телеканалу «Санкт-Петербург» Олександр Малькевич та керівник «Першого республіканського телеканалу ДНР» Сергій Пеляніцин підписали угоду про співпрацю.



«Новий телеканал отримав назву лаконічну, але не оригінальну – «Маріуполь 24». Технічну частину запуску взяв на себе колаборант Артур Вольф. Малькевич, переконавшись, що тепер його ставленики впораються з телеканалом і без його участі, поїхав далі – до Мелітополя та Херсонщини, налагоджувати мережу пропагандистських медіа там», – зазначили у виданні.



У Мелітополі він створив групу «ЗаМедіа», що складається з телеканалу, радіостанції та кількох місцевих редакцій, на Херсонщині – телеканал «Таврія ТБ».



«Однак Малькевич зробив помилку, за яку, очевидно, і мстить йому зараз Кремль. Він мав тісні стосунки з керівником ПВК «Вагнера» Пригожиним. Після ліквідації «пригожинського путчу» та самого Пригожина і почалися кримінальні переслідування Олександра Малькевича», – заявили 0629.



За повідомленням російського видання «Комерсант», у кримінальній справі йдеться про розкрадання понад 37 мільйонів рублів, виділених з бюджету телеканалу «Санкт-Петербург» на інформаційний та медіасупровід в інтернеті діяльності міської адміністрації.



Розслідування розпочалося у квітні 2024 року. Потерпілим визнане АТ «Міське агентство з телебачення та радіомовлення» – засновник телеканалу «Санкт-Петербург». Його з січня 2021 по вересень 2023 року очолював Олександр Малькевич.



Слідство стверджує, що у 2020-2021 роках АТ «МАТР» уклало з фондом «Нове Медіа» договір на інформаційний супровід роботи петербурзької адміністрації. Але фонд роботи не виконав, а для сплати надав фіктивні звітні документи.



Знаючи про це, керівництво агентства перерахувало «Новому Медіа» 37,2 мільйона рублів. Пізніше ці гроші були переведені в готівку. Спочатку Малькевич та його попередник на посаді гендиректора Борис Петров проходили у цій справі свідками, але їх перекваліфікували на обвинувачених, а стаття справи щодо шахрайства змінилася на особливо велику розтрату.



У жовтні 2025 року були затримані: спецпредставник губернатора Олександра Беглова та голова Центру управління регіоном Олена Нікітіна, її чоловік Сергій Кожокар, провладний блогер Микола Камнєв, заступник директора з економіки та фінансів Законодавчих зборів Олександр Малькевич. Тоді Малькевичу призначили заборону певних дій.



«Тепер на нього чекає суд. Причому не лише у Росії. В Україні СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Малькевича за колабораціонізм. За цією статтею можуть бути засуджені не лише громадяни України, а й громадяни інших держав, які сприяли порушенню територіальної цілісності України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Однак це не все. За втручання у вибори – з 2018 року створював медійні проєкти для поширення проросійських наративів у світі, включаючи ботоферми для впливу на вибори у США та Лівії – Олександр Малькевич перебуває у розшуку у Сполучених Штатах. За його затримання оголошена винагорода у розмірі 10 мільйонів доларів», – резюмували у ЗМІ.

Нагадаємо, що учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко