Переговорний процес призупинений через ескалацію навколо Ірану — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорний процес щодо врегулювання війни тимчасово припинено. За його словами, пауза пов'язана з ескалацією на Близькому Сході — військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану, яка суттєво змінила спільний міжнародний контекст.



Відповідну заяву глава держави зробив у відеозверненні, опублікованому у його офіційному Telegram-каналі. Зеленський зазначив, що у поточних умовах відсутні необхідні політичні та безпекові сигнали для продовження тристороннього формату переговорів.

Він наголосив, що відновлення дипломатичної роботи безпосередньо залежить від стабілізації ситуації та появи можливостей для конструктивного діалогу.

«Щойно ситуація у сфері безпеки та загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту тристоронню дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова», — заявив президент.

Таким чином Київ зберігає готовність до переговорів, проте подальший розвиток процесу залежить від змін у міжнародній обстановці.

