Золотое. Экологическая катастрофа, безденежье и коррупция

Для работников угольного объединения «Первомайскуголь» (Луганская область) последние три года были сложными. Заявления о рейдерском захвате, забастовки шахтеров из-за долгов по зарплате, затопление шахт и, наконец, уголовное производство о растрате бюджетных денег. Последнее, по мнению специалистов, может привести к серьезным экологическим последствиям.



О том, что деньги, выделенные предприятию из госбюджета на откачку шахтных вод, были украдены и использованы неэффективно, «Новостям Донбасса» стало известно еще в декабре 2018 года. Текущей осенью эту информацию подтвердили правоохранители. Руководство «Первомайскугля» и еще нескольких подрядчиков подозревают в хищении денег. Это не первый случай коррупции в истории украинских госшахт, но ситуация особенно устрашает, потому что из-за действий чиновников рисковали раньше и по-прежнему рискуют жители большей части Луганской области, как оккупированной, так и подконтрольной.



Суть проблемы



В Луганской области одним из проблемных предприятий является шахта «Голубовская» на неподконтрольной территории, которая остановила откачку воды в октябре 2016 года. Из нее шахтные воды могут попасть в шахтные выработки «Первомайской», затем вода перетечет на шахту «Родина», которая находится на стадии ликвидации, и далее - на действующую шахту «Золотое» ГП «Первомайскуголь».



Украинские исследователи говорят, что шахта «Первомайская» на оккупированной территории с 2015 года заполняется водой по 20 сантиметров в сутки. Под угрозой не только шахта «Золотое», но и «Карбонит», и «Горская», которые расположены на территории под контролем украинской власти. В мае 2018 года шахтные воды прорвались на «Золотое» с такой скоростью затопления, к которой шахта не была полностью подготовлена - приток воды увеличился до 1,5 - 2 тысяч кубометров в час. Это около 1,2 – 1,5 миллионов кубометров воды в месяц. Такое количество воды при выходе на поверхность может подтопить территории, на которых проживают около 80 тысяч человек. Речь идет о городах Кировск, Первомайск, Золотое, Горское и поселке Карбонит. Также могут быть подтоплены поля, луга и леса в округе.

К тому же, если шахтные воды из «Золотого» попадут в реки Луганщины, не только этой области придется худо. Водосброс на шахте «Золотое» находится выше по течению, чем водозабор Попаснянского водоканала, а он в свою очередь, обеспечивает питьевой водой всю оккупированную и часть подконтрольной территории. Попаснянский водоканал берет воду из Камышевахи – притока реки Лугани. Эксперты подчеркивают: у водоканала просто так не получится отказаться от водозабора из Камышевахи и перейти на использование артезианских вод, обеспечивая при этом всю область.



На «Первомайскугле» говорят, что еще в 2016 году поняли, с какой проблемой столкнутся через пару лет. Катастрофы удалось избежать, но на шахте не было мощных насосов для откачки воды. Борис Перепелица на должности гендиректора «Первомайскугля» в феврале 2017 года заявил СМИ, что предприятию нужны материалы и оборудование, но помощи от государства тогда не было – на шахте чинили старое оборудование и установили новый насос. Осенью того же года предприятие подало правительству проект модернизации и водоотлива. Из резервного фонда Кабмин выделил 87 миллионов гривен. Год назад Алексей Миленин, будучи на посту первого заместителя гендиректора «Первомайскугля» заявил, что проект водоотлива был финансово неактуальным, из-за чего потенциальные подрядчики не захотели поставлять оборудование на шахту. Из 87 миллионов к концу года были освоены лишь 9,8 миллионов гривен. К январю 2018 года в госбюджет вернулись 77 миллионов гривен, которые нужно было направить на откачку воды из критически важного объекта.



У Романа Панчука, главы объединенного комитета профсоюзов «Первомайскугля» другое мнение на этот счет.



«Первый заход денег был 1 ноября, а уже 25 декабря надо было отчитаться за их использование. Тендерные процедуры и изготовление», - рассказал он, не исключая, что такие жесткие рамки были поставлены предприятию «специально».



Проект был переделан в марте 2018 года, Перепелицу заменил Артур Мирумян. В апреле «Первомайскуглю» Кабмин выделил 131 миллион гривен. А в мае на шахте начала прорываться вода. Параллельно с затоплением на шахте монтировали ветку водопровода. К осени Мирумяна сняли с должности и открыли против него уголовное производство по антикоррупционной статье. В итоге исполняющим обязанности «Первомайскугля» стал Олег Водопьянов. От имени госпредприятия на странице в Facebook с тех пор началось противостояние действиям Водопьянова, которого обвинили в срыве водооткачки на шахте «Золотое». Сам же руководитель предприятия в конце прошлого года заявил, что ситуация контролируемая, а шахтные воды откачивают пять мощных насосов.



А теперь взглянем на хронологию событий по материалам следствия



В апреле 2018 года Экспериментально-механический Кураховский завод выиграл тендер «Первомайскугля» на 76 миллионов гривен. За эти деньги завод должен был смонтировать насосные установки, проложить трубопровод для водоотлива и так далее. Одним словом, задачей подрядчика была защита шахты «Золотое» от затопления.



По данным следствия, с июня по октябрь 2018 года предприятие перечислило подрядчику около 33,7 миллионов гривен, но акты выполненных работ показали, что по факту за работу переплатили 4,8 миллионов гривен. В материалах следствия указано, что завод находится в Курахово (Марьинский район Донецкой области), но он не работал и не имел возможности выполнить работы, указанные в договоре с «Первомайскуглем».



«В дальнейшем полученные ООО "ЭМКЗ" бюджетные средства в течение 2018-2019 годов перечислялись на счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности для дальнейшего перевода их в наличные, часть из которых, возможно, передана должностным лицам ГП "Первомайскуголь", которые способствовали привлечению указанной организации к выполнению работ», - указано в материалах следствия.



В частности, завод с июля по октябрь 2018 года перечислил предприятию «Альянс Жилбудинвест» 6,5 миллионов гривен. По адресу регистрации предприятия следователи не нашли производственных мощностей, которые нужны для горных работ. Налоговая отчетность предприятия, по данным следствия, приходит с ІР-адреса 178.213.108.1 86 в Донецке. Шахта «Золотое» отдельно также заключила договор с этим предприятием на 496 тысяч гривен, в то время как все указанные работы фактически были выполнены самим работниками шахты. Это показала ревизия финансово-хозяйственной деятельности шахты. Кроме этого «Золотое» выполнила ряд других работ, за которые по еще одному договору «Первомайскуголь» заплатил компании «Альянс Жилбудинвест» 2,7 миллионов гривен.



Ни предприятия «Альянс Жилбудинвест», ни экспериментально-механического Кураховского завода нет по адресам, указанным в регистрации. А это значит, что встречную сверку документов они не смогут провести и предоставить правоохранителям. Это дало следователям повод считать предприятия фиктивными. Владельцем завода является житель Донецка Владимир Иванцов. Он же владеет предприятием с похожим названием «Донецко-Кураховский механический завод». А руководителем компании «Альянс Жилстройинвест» - дончанин Сергей Афонин.



Сегодня шахта продолжает откачку воды, но уже с другими подрядчиками. На портале «Прозорро» есть информация о свежем договоре «Первомайскугля» по откачке воды на «Золотом». 1 ноября предприятие заключило договор по усилению водоотливов. Государственный институт «НДІПроектреконструкція» выполнит работы за 93,3 тысячи гривен.



Параллельно правоохранители продолжают досудебное расследование предыдущих закупок госпредприятия. Если следователям удастся доказать вину «Первомайскугля» и фирм-подрядчиков, чиновникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Тем временем на предприятии…



В Луганской областной госадминистрации говорят, что знакомы с технологической ситуацией на шахте, но не располагают информацией от правоохранительных органов. Начальник департамента ЖКХ Виталий Сурай в комментарии «Новостям Донбасса» подчеркнул, что ЛОГА выступает лишь коммуникатором между шахтой и государством.



«Мы, конечно, знаем. Мы сами вводили режим ЧС. Мы как координирующий орган помогали шахте получить государственные деньги. Но предприятия подведомственно не облгосадминистрации, а министерству», - рассказал Сурай.



Также чиновнику известно, что шахта нуждается в дополнительных деньгах, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. По его словам, предприятие обратилось к правительству с просьбой выделить из резервного фонда 75 миллионов гривен для ликвидации чрезвычайной ситуации, которая началась весной 2018 года. По данным руководства шахты, проект на 75 миллионов сейчас проходит государственную экспертизу.



И еще раз об экологических последствиях



В октябре издание «Спектр» опубликовало материал, в котором подсчитало, что «Золотое» вместе с шахтными водами в год сбрасывает 9300 тонн серы в реки, которые впадают в российский Дон. Шахтные воды перенасыщены сульфатами. Превышение допустимых норм: железо — в 84 раза, сульфаты — в 5 раз, медь — почти в 4 раза.

Фото: Спектр

Сброс откачанной шахтной воды в разные водные объекты – далеко не новая практика для угольных предприятий Донбасса. Согласно правил, шахтные воды должны очищаться перед сбросом, но на «Золотом» нынешние очистные сооружения просто не справляются с потоком воды, приходящей из соседних затопленных шахт. Сток увеличился в 4 раза.



По данным Сурая, шахта уже заканчивает новый проект по очистке сбрасываемых вод. Его стоимость – примерно 260 миллионов гривен. Ни у шахты, ни у целого объединения «Первомайскуголь» нет таких денег, потому что оно дотационное.



«Если шахта не может обеспечить даже выплату заработной платы своим сотрудникам, разумеется, у предприятия нет денег на установку очистных сооружений», - резюмирует начальник департамента.



Протесты и долги



Пока шахта «Золотое» боролась и продолжает бороться с водой, на трех других шахтах «Первомайскугля» работы по добыче угля не прекращались. В начале октября горняки шахт «Карбонит», «Горской» и «Тошковской» устроили забастовку из-за долга размеров 135 миллионов гривен. По «цепной реакции» под стенами Луганской областной военно-гражданской администрации оказались и горняки «Лисичанскугля», которым задолжали 120 миллионов гривен.



В парламенте заверили, что до конца недели шахтеры получат деньги.

Тем временем в районе Золотого завершился отвод вооружений. Может уже зимой жители прифронтового города освободятся сразу от двух стрессовых ситуаций – они перестанут слышать стрельбу, а семьи горняков рассчитаются с личными долгами.