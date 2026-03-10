Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ — ISW
10 марта 2026, 10:02

Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ — ISW

Гуляйполе 2024 год. Гуляйполе 2024 год.

Украинские силы обороны проводят серию контратак в Запорожской области, что заметно осложняет планы российской армии на юге Украины. Об этом свидетельствует новая оценка ситуации на фронте, опубликованная аналитиками Института изучения войны.

Активные боевые действия фиксируются на направлениях Александровки, Гуляйполя и в западной части Запорожской области. Украинские подразделения проводят локальные контратаки и пытаются оттеснить российские силы с отдельных позиций.

По оценке экспертов, такие действия могут иметь не только тактический, но и оперативный и стратегический эффект. Они способны сорвать подготовку российской наступательной кампании весной-летом 2026 года.

Контратаки ВСУ в Запорожской области.

Аналитики предполагают, что российское командование рассчитывало объединить продвижение в направлении Гуляйполя с атаками возле Орехова. В таком случае войска РФ могли бы попытаться охватить Орехов с востока и запада и создать условия для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья.

Однако уже в начале марта ситуация на южном участке фронта для российских сил оказалась значительно сложнее, чем ожидалось в начале 2026 года.

Эксперты также отмечают, что украинские контратаки имеют каскадный эффект и влияют на другие участки фронта. Это показывает ограниченность ресурсов российской армии и её зависимость от переброски резервов между направлениями.



Ранее РФ перебросила морпехов из-под Покровска на Гуляйпольское направление. Напомним, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что Силам обороны удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

