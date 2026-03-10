При российском обстреле пострадала жительница Константиновки

В понедельник, 9 марта, оккупационные войска атаковали город Константиновку, они использовали FPV-дрон с боевой частью. Есть раненая. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Попадание вражеского беспилотника произошло в участок местности вблизи жилых домов. Взрывная волна и обломки привели к ранению местной жительницы», — уточнил он.
По словам Горбунова, пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Дружковку.
Ранее мы писали, что вечером 9 марта российский беспилотник ударил возле многоэтажных домов в Индустриальном районе Харькова.
Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
