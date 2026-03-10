РФ обстреляла ночью инфраструктурный объект в Краматорской громаде

Российские оккупанты ночью во вторник, 10 марта, ударили по Краматорской громаде Донецкой области. Обошлось без раненых и жертв. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, армия РФ атаковала громаду с помощью БПЛА «Молния-2».



«В 03:00 под вражеским ударом был один из инфраструктурных объектов», —говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что россияне 9 марта в 20:30 ударили по частному сектору, в результате атаки повреждены два частных дома, а в 23:00 попали в дорожное покрытие в старой части города.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»