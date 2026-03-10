Утром на Славянск россияне сбросили авиабомбу

Источник: t.me/slav_kram

Утром во вторник, 10 марта, Славянск Донецкой области оказался под ударом управляемых авиабомб (КАБ). О прилетах и последствиях атаки сообщают местные телеграм-каналы, которые публикуют фото и видео с мест ударов.



По данным из открытых источников, взрывы прогремели в городе в утренние часы. На опубликованных кадрах видны разрушения и повреждения инфраструктуры в местах, где были зафиксированы прилеты.



Подробная информация о масштабе разрушений, пострадавших и других последствиях на данный момент уточняется. На месте работает полиция.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали об ударе двух дронов «Герань-2» по промзоне Славянска.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»