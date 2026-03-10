Наземный робот ВСУ уничтожил FPV-дроны и оккупантов под Покровском

НРК стреляет по «ждуну».

Украинские военные применили наземный роботизированный комплекс для уничтожения российских дронов и живой силы противника на Покровском направлении, передают «Новости Донбасса».



Как сообщило подразделение Disney.Squads, операторы дистанционно управляемой платформы, вооружённой пулемётом ПКТ, устроили засаду на позиции российских военных. В результате были уничтожены два FPV-дрона-камикадзе и двое российских военнослужащих.



На опубликованном видео видно, как роботизированная платформа открывает огонь по целям на небольшой дистанции, используя оптический прицел и систему стабилизации.



Покровское направление остаётся одним из самых напряжённых участков фронта. По официальным данным, за прошедшие сутки силы обороны отразили здесь 29 штурмовых атак российских войск из общего числа 130 боевых столкновений.

Карта атак армии РФ на Покровском направлении.

Наземные роботизированные комплексы всё активнее используются украинскими подразделениями для разведки, поддержки штурмовых групп и огневого прикрытия.



Ранее украинские военные уже применяли НРК во время техноштурма в Харьковской области, где с помощью беспилотной платформы был уничтожен российский танк.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»