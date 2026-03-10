Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Появилось видео уничтожения «Шахеда» комплексом «Стрела»
10 марта 2026, 09:18

Появилось видео уничтожения «Шахеда» комплексом «Стрела»

Момент уничтожения российского «Шахеда». Момент уничтожения российского «Шахеда».

В сети появилось видео момента уничтожения российского ударного беспилотника типа «Шахед» в прифронтовой зоне. Цель поразили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 92-й отдельной штурмовой бригады.

Кадры опубликовала 92-я ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. На записи видно, как расчёт зенитного комплекса «Стрела-10» запускает ракету, которая поражает дрон-камикадзе.

Военные отметили, что ролик напоминает сцену из «Звёздных войн», однако главное — результат боевой работы.

«Самое важное — этот "Шахед" не долетит до мирных украинских городов и не нанесёт вреда украинским семьям», — подчеркнули зенитчики.



Напомним, в ночь на 10 марта российская армия запустила по Украине 137 беспилотников с разных направлений. По данным сил противовоздушной обороны, было уничтожено 122 воздушные цели.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

